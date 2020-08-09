Тим, Рублёв и Фоньини заявлены в Кицбюэле, который пройдёт на 2-й неделе US Open

Третья ракетка мира австрийский теннисист Доминик Тим, а также игроки топ-20 итальянец Фабио Фоньини, аргентинец Диего Шварцман, россиянин Андрей Рублёв, канадец Денис Шаповалов и чилиец Кристиан Гарин вошли в заявку грунтового турнира категории АТР 500, который пройдёт в Кицбюэле (Австрия) с 8 по 13 сентября.
В эти же даты в Нью-Йорке (США) начнётся финальная стадия US Open, где все вышеназванные теннисисты имеют высокие шансы сыграть. Однако их заявка на грунтовой турнир в Европе косвенно свидетельствует о том, что они не будут выступать на Открытом чемпионате США, так как пока не решён вопрос о необходимости прохождения обязательного карантина после возвращения из-за океана.
Ранее стало известно, что первая двадцатка рейтинга АТР угрожает коллективным снятием с Открытого чемпионата США, если руководство АТР и USTA не договорится с властями европейских стран об отмене обязательного карантина для граждан, прибывших из США.
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