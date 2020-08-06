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Игроки топ-20 на секретном совещании пригрозили коллективным снятием с US Open

Игроки топ-20 на секретном совещании пригрозили коллективным снятием с US Open
Теннис / ATP 0

Первая двадцатка рейтинга АТР угрожает коллективным снятием с Открытого чемпионата США в том случае, если руководство АТР и USTA не договорится с властями европейских стран об отмене обязательного карантина для граждан, прибывших из США. Как сообщает Marca, это условие было выдвинуто лучшими игроками мира во время секретного совещания между АТР, USTA и игроками в ZOOM.

Ранее стало известно, что глава Совета игроков АТР Новак Джокович недоволен медицинским протоколом US Open — теннисист рассматривает вариант с отказом от участия в турнире. Также сам Джокович уже заявлял о нежелании проходить двухнедельный карантин после возвращения из США.

Открытый чемпионат США пройдёт с 31 августа по 13 сентября. Ранее с соревнований снялся Рафаэль Надаль.

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