Игроки топ-20 на секретном совещании пригрозили коллективным снятием с US Open

Первая двадцатка рейтинга АТР угрожает коллективным снятием с Открытого чемпионата США в том случае, если руководство АТР и USTA не договорится с властями европейских стран об отмене обязательного карантина для граждан, прибывших из США. Как сообщает Marca, это условие было выдвинуто лучшими игроками мира во время секретного совещания между АТР, USTA и игроками в ZOOM.
Ранее стало известно, что глава Совета игроков АТР Новак Джокович недоволен медицинским протоколом US Open — теннисист рассматривает вариант с отказом от участия в турнире. Также сам Джокович уже заявлял о нежелании проходить двухнедельный карантин после возвращения из США.
Открытый чемпионат США пройдёт с 31 августа по 13 сентября. Ранее с соревнований снялся Рафаэль Надаль.
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