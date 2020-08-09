Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Симона Халеп — об участии в US Open: решу после турнира в Праге

Симона Халеп — об участии в US Open: решу после турнира в Праге
Теннис / Большой шлем 0

Вторая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп примет окончательное решение о своём участии в Открытом чемпионате США после выступления на турнире в Праге.

«Я точно решу после этого турнира. Мне нужно осознать, какие изменения организаторы US Open внесут в правила передвижения и другие, тогда я смогу принять окончательное решение.

На мой взгляд, правила очень жёсткие, и это немного напрягает меня. Но эти правила нужны для безопасности, здоровье важнее всего, организаторы должны заботиться обо всех. Сейчас всем тяжело путешествовать. Но каждый может принять решение согласно своим приоритетам. Для меня это здоровье, о нём я подумаю, принимая окончательное решение», — приводит слова Халеп Reuters.

Симона Халеп снялась с турнира в Палермо
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020