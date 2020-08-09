Симона Халеп — об участии в US Open: решу после турнира в Праге

Вторая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп примет окончательное решение о своём участии в Открытом чемпионате США после выступления на турнире в Праге.

«Я точно решу после этого турнира. Мне нужно осознать, какие изменения организаторы US Open внесут в правила передвижения и другие, тогда я смогу принять окончательное решение.

На мой взгляд, правила очень жёсткие, и это немного напрягает меня. Но эти правила нужны для безопасности, здоровье важнее всего, организаторы должны заботиться обо всех. Сейчас всем тяжело путешествовать. Но каждый может принять решение согласно своим приоритетам. Для меня это здоровье, о нём я подумаю, принимая окончательное решение», — приводит слова Халеп Reuters.