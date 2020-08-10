Даяна Ястремская снялась с турнира в Праге из-за проблем с зубами

Украинская теннисистка Даяна Ястремская снялась с турнира в Праге (Чехия) из-за проблем с зубами, сообщает пресс-служба тура. В стартовом раунде 20-летняя уроженка Одессы, посеянная под четвёртым номером, должна была сыграть с представительницей Румынии Ириной Бегу.

Вчера, 9 августа, россиянка Дарья Касаткина отказалась от участия в этих соревнованиях из-за травмы ноги. В первом матче турнира Касаткиной предстояла встреча с соотечественницей Екатериной Александровой. Россиянка Вероника Кудерметова начнёт турнир матчем с канадкой Эжени Бушар, Анастасия Павлюченкова — с Аранчей Рус, Варвара Грачёва — с Петрой Мартич. Лидером посева является румынка Симона Халеп.

Турнир в Праге завершится 16 августа.