Кудерметова разгромно проиграла Бушар на старте турнира в Праге
Российская теннисистка Вероника Кудерметова, посеянная на турнире в Праге (Чехия) под восьмым номером, не сумела пробиться во второй круг. На старте соревнований она проиграла представительнице Канады Эжени Бушар, получившей уайлд-кард от организаторов, со счётом 0:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.
Кудерметова дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из 5. На счету её соперницы 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 4 брейка.
За выход в четвертьфинал турнира с призовым фондом $ 202 250 Бушар поспорит либо со словенкой Тамарой Зиданшек, либо с чешкой Катержиной Синяковой.
Под первым номером посеяна румынка Симона Халеп. Турнир в Праге завершится 16 августа.
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