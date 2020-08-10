Все матчи понедельника на турнире в Праге перенесены на следующий день из-за дождя

На турнире WTA в Праге (Чехия) сегодня, 10 августа, должны были состояться очередные матчи. Коррективы в проведение соревнований внесла погода. Из-за дождя организаторам пришлось перенести их на следующий день.

Окончательная сетка турнира пока не известна. В Праге квалификация прерывалась из-за дождя. Пока определились три обладательницы путёвок в основную сетку, осталось определить ещё одну. Кроме того, после завершения квалификации определятся два лаки-лузера.

Вчера, 9 августа, россиянка Дарья Касаткина отказалась от участия в этих соревнованиях из-за травмы ноги. В первом матче турнира Касаткиной предстояла встреча с соотечественницей, Екатериной Александровой. Россиянка Вероника Кудерметова начнёт турнир матчем с канадкой Эжени Бушар, Анастасия Павлюченкова — с Аранчей Рус, Варвара Грачёва — с Петрой Мартич. Лидером посева является румынка Симона Халеп.