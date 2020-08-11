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Анастасия Павлюченкова проиграла 70-й ракетке мира в первом круге турнира в Праге

Анастасия Павлюченкова проиграла 70-й ракетке мира в первом круге турнира в Праге
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на турнире в Праге (Чехия) под шестым номером, не смогла пробиться во второй круг. На старте соревнований уроженка Самары проиграла 70-й ракетке мира представительнице Нидерландов Аранче Рус со счётом 5:7, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут.

Павлюченкова 1 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 11. На счету её соперницы ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 202 250 Рус поспорит с победительницей матча Магдалена Фрех (Польша, LL) — Елена-Габриэла Русе (Румыния, Q).

Прага. Женщины. Первый круг
Элисе Мертенс (Бельгия, 3) — Ясмине Паолини (Италия) — 7:5, 4:6, 6:3.
Кристина Плишкова (Чехия) — Линда Фрухвиртова (Чехия, WC) — 6:2, 7:5.

Прага. 1-й круг
11 августа 2020, вторник. 12:45 МСК
Аранча Рус
70
Нидерланды
Аранча Рус
А. Рус
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		2  
         
Анастасия Павлюченкова
30
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Прага. 1-й круг
11 августа 2020, вторник. 11:10 МСК
Ясмине Паолини
95
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 3
7 		4 6
         
Элисе Мертенс
23
Бельгия
Элисе Мертенс
Э. Мертенс
Прага. 1-й круг
11 августа 2020, вторник. 13:10 МСК
Кристина Плишкова
69
Чехия
Кристина Плишкова
К. Плишкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
2 		5  
         
Линда Фрухвиртова
820
Чехия
Линда Фрухвиртова
Л. Фрухвиртова
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