Серена и Винус Уильямс встретятся в матче второго круга турнира в Лексингтоне

Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс встретятся в матче второго круга на турнире WTA в Лексингтоне (США). Сёстры оказались в одной части турнирной сетки. Они уже успешно преодолели первый круг.
Винус Уильямс в матче второго круга уверенно обыграла белоруску Викторию Азаренко. Матч завершился со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. 67-я ракетка мира Винус выполнила три эйса и допустила одну двойную ошибку. Её соперница, занимающая 58-е место в рейтинге WTA, лишь один раз подала навылет и допустила две двойные ошибки.
Ранее Серена Уильямс в трёх сетах обыграла соотечественницу Бернарду Пера. Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:4, 6:1.
Турнир в Лексингтоне проходит с 10 по 16 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 202 тыс.
- 12 августа 2020
-
00:30
- 11 августа 2020
-
23:47
-
22:11
-
21:16
-
20:43
-
18:29
-
17:40
-
16:04
-
15:35
-
14:31
-
13:32
-
13:04
-
12:59
-
11:27
-
10:21
-
09:05
-
09:03
-
03:19
-
00:23
- 10 августа 2020
-
22:36
-
21:10
-
20:52
-
20:32
-
18:31
-
18:25
-
16:35
-
15:10
-
14:55
-
13:38
-
13:10
-
12:03
-
11:03
-
10:27
-
10:06
-
09:03