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Серена и Винус Уильямс встретятся в матче второго круга турнира в Лексингтоне

Серена и Винус Уильямс встретятся в матче второго круга турнира в Лексингтоне
Теннис / WTA 0

Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс встретятся в матче второго круга на турнире WTA в Лексингтоне (США). Сёстры оказались в одной части турнирной сетки. Они уже успешно преодолели первый круг.

Винус Уильямс в матче второго круга уверенно обыграла белоруску Викторию Азаренко. Матч завершился со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. 67-я ракетка мира Винус выполнила три эйса и допустила одну двойную ошибку. Её соперница, занимающая 58-е место в рейтинге WTA, лишь один раз подала навылет и допустила две двойные ошибки.

Ранее Серена Уильямс в трёх сетах обыграла соотечественницу Бернарду Пера. Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:4, 6:1.

Турнир в Лексингтоне проходит с 10 по 16 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 202 тыс.

Лексингтон. 1-й круг
11 августа 2020, вторник. 22:55 МСК
Винус Уильямс
67
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Виктория Азаренко
58
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
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