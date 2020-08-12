Серена и Винус Уильямс встретятся в матче второго круга турнира в Лексингтоне

Американские теннисистки Серена и Винус Уильямс встретятся в матче второго круга на турнире WTA в Лексингтоне (США). Сёстры оказались в одной части турнирной сетки. Они уже успешно преодолели первый круг.

Винус Уильямс в матче второго круга уверенно обыграла белоруску Викторию Азаренко. Матч завершился со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут. 67-я ракетка мира Винус выполнила три эйса и допустила одну двойную ошибку. Её соперница, занимающая 58-е место в рейтинге WTA, лишь один раз подала навылет и допустила две двойные ошибки.

Ранее Серена Уильямс в трёх сетах обыграла соотечественницу Бернарду Пера. Встреча закончилась со счётом 4:6, 6:4, 6:1.

Турнир в Лексингтоне проходит с 10 по 16 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 202 тыс.