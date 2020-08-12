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Участники Australian Open-2021 не будут помещены в карантин перед турниром

Участники Australian Open-2021 не будут помещены в карантин перед турниром
Теннис / Большой шлем 0

Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили рассказал об условиях, в которых планируется провести турнир в 2021 году. По его словам, в стране организуют пять «пузырей», в которых будут базироваться игроки. Такие меры предосторожности будут предприняты в связи с пандемией коронавируса.

«Мы откроем наши „био-пузыри“ в начале декабря, игроки смогут прибыть в любое время. Когда они приедут, то не будут находиться в отеле 14 дней, как значится в нынешних рекомендациях. Благодаря „био-пузырям“ мы будем освобождены от этого.

Каждый год мы говорим, что Australian Open — это «счастливый турнир „Большого шлема“, но теперь мы добавляем, что это ещё и безопасный турнир", — цитирует Тили Reuters.

«Пузыри», в которых будут находиться игроки, откроют в Перте, Брисбене, Сиднее, Аделаиде и Мельбурне.

Игрокам, которые прилетят в Италию после US Open, не придётся садиться на карантин
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