Участники Australian Open-2021 не будут помещены в карантин перед турниром

Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили рассказал об условиях, в которых планируется провести турнир в 2021 году. По его словам, в стране организуют пять «пузырей», в которых будут базироваться игроки. Такие меры предосторожности будут предприняты в связи с пандемией коронавируса.

«Мы откроем наши „био-пузыри“ в начале декабря, игроки смогут прибыть в любое время. Когда они приедут, то не будут находиться в отеле 14 дней, как значится в нынешних рекомендациях. Благодаря „био-пузырям“ мы будем освобождены от этого.

Каждый год мы говорим, что Australian Open — это «счастливый турнир „Большого шлема“, но теперь мы добавляем, что это ещё и безопасный турнир", — цитирует Тили Reuters.

«Пузыри», в которых будут находиться игроки, откроют в Перте, Брисбене, Сиднее, Аделаиде и Мельбурне.