Эжени Бушар объяснила, почему перестала выкладывать фото в купальнике

Канадская теннисистка Эжени Бушар рассказала, почему она перестала выкладывать свои фото в купальнике в социальных сетях.

«Я действительно стараюсь удерживаться от публикации фото в бикини. Я действительно стараюсь изо всех сил. Очевидно, что, если выкладываешь подобные фото, это означает, что в теннис ты не играешь или нечто в этом роде.



Может быть, я стала опытнее и решила: „Я не буду выставлять фото со своей попой каждый день“. Когда у тебя всё хорошо, люди тебя любят. Когда всё плохо, тебя ненавидят. Я прошла через это уже так много раз. Это отстой. Люди думают, что в социальных сетях реальное отображение твоего дня. Но это не так.



Я могу бегать восемь часов, затем поужинать и разместить селфи, а люди считают, что я просто ужинаю. Людям надо понять, что в соцсетях лишь то, что им хотят показать. Сейчас мне уже всё равно, это утомляет. Я не обращаю внимания на мнение людей, которые судят лишь по моим постам», — цитирует Бушар Tennis.com.