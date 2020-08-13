Александр Зверев: наконец-то я нашёл того, кто меня слушает

Немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал несколько милых фотографий с собакой. Снимки сделаны на яхте в Монте-Карло.

«Наконец-то я нашёл того, кто меня слушает», — написал Зверев.

Фото доступно в «инстаграме» Александра Зверева.

В конце июля Александр и его девушка, модель Бренда Патеа, отписались друг от друга в «Инстаграме». Из их аккаунтов исчезли совместные фотографии. Об отношениях Патеа и Зверева стало известно в ноябре 2019 года. Девушка ездила со своим возлюбленным на Australian Open и другие крупные турниры.

В начале августа Зверев стал победителем второго турнира Ultimate Tennis Showdown, проходившего в Софья-Антиполи (Франция). Из-за пандемии коронавируса сезон в ATP-туре был приостановлен в марте.