Тарпищев: Медведев на US Open должен быть лучше многих

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил шансы первой ракетки России Даниила Медвеедва на предстоящем Открытом чемпионате США. Старт запланирован на 31 августа.

«Учитывая, что Медведев с самого начала изоляции был на юге Франции и имел возможность всё это время тренироваться на корте и заниматься с тренером, он должен быть лучше многих других в физике и игровом плане. Он может хорошо выступить.



Но, повторюсь, давать прогнозы на предстоящий US Open невозможно, так как непонятно, кто в какой форме к нему подойдёт», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В прошлогоднем розыгрыше US Open Даниил дошёл до финала, где проиграл представителю Испании Рафаэлю Надалю.

«Полноценным этот US Open не будет». Впервые с 1999 года не сыграют Федерер и Надаль