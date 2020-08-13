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Тарпищев: Медведев на US Open должен быть лучше многих

Тарпищев: Медведев на US Open должен быть лучше многих
Теннис / ATP 0

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил шансы первой ракетки России Даниила Медвеедва на предстоящем Открытом чемпионате США. Старт запланирован на 31 августа.

«Учитывая, что Медведев с самого начала изоляции был на юге Франции и имел возможность всё это время тренироваться на корте и заниматься с тренером, он должен быть лучше многих других в физике и игровом плане. Он может хорошо выступить.

Но, повторюсь, давать прогнозы на предстоящий US Open невозможно, так как непонятно, кто в какой форме к нему подойдёт», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В прошлогоднем розыгрыше US Open Даниил дошёл до финала, где проиграл представителю Испании Рафаэлю Надалю.

«Полноценным этот US Open не будет». Впервые с 1999 года не сыграют Федерер и Надаль

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