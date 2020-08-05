«Полноценным этот US Open не будет». Впервые с 1999 года не сыграют Федерер и Надаль

Организаторы US Open представили заявочные списки на мужской и женский турниры-2020.

Заявка на US Open-2020. Мужчины

Заявка на US Open-2020. Женщины

Главная сенсация, что в Нью-Йорк по соображениям безопасности не приедет на защиту титула Рафаэль Надаль, обыгравший в прошлом году в финале россиянина Даниила Медведева. Также на турнире точно уже не сыграют чемпион-2016 Стэн Вавринка, 9-я ракетка мира француз Гаэль Монфис, итальянец Фабио Фоньини (11), австралиец Ник Кирьос (40). Из-за травмы досрочно завершил сезон 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер (4). Таким образом, впервые с 1999 года на турнире «Большого шлема» не сыграют ни Федерер, ни Надаль. В женской сетке точно не будет первой ракетки мира Эшли Барти из Австралии, а также россиянок Анастасии Павлюченковой и Анастасии Потаповой. Президент Федерации тенниса России и член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев прокомментировал специально для «Чемпионата» ситуацию, сложившуюся вокруг проведения US Open-2020 и остатков теннисного сезона в целом.

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— Шамиль Анвярович, похоже, нас ждёт уникальный турнир и по составу игроков, и по условиям проведения. Что думаете на этот счёт?

— Полноценным нынешний US Open по определению быть не может, потому что многие теннисисты не тренировались в полную силу. Я думаю, что полноценно готовились к нему около 50% спортсменов. Никакой стабильности не будет, а не будет стабильности – значит ждите сенсаций. О качестве игры можно будет говорить только начиная с 1/8 финала.



— Есть ли смысл давать рейтинговые очки за US Open в такой ситуации?

— А какой ещё вариант остаётся? Что тогда делать с Олимпиадой? Сейчас защита очков заморожена до начала следующего года, а значит, теннисистам можно не играть, и они ничего не потеряют. Но при этом если будешь играть, то очки могут прибавлять. А гонка за место на Олимпиаде уже идёт вовсю, и набор этих очков для попадания в Токио заканчивается сразу после «Ролан Гаррос»-2021. И у нас трое ребят из основы – Медведев, Рублёв и Хачанов – пока попадают в этот список, а есть ещё одно место. Среди девушек у нас претендует человек восемь. Таким образом, девочки вынуждены считать очки и искать варианты – где им побольше сыграть. И это всё без методической составляющей. Очень сложно прогнозировать и понимать, что будет дальше. Подготовительный период на следующий сезон тоже будет скомкан за счёт погони за очками. И если людям только в январе начинать втягиваться, то времени просто не останется для того, чтобы попасть на Олимпиаду. Разговоры о стабильности и правильности подготовки – уходят в такой ситуации на второй план.

— Так что же делать с очками на US Open?

— А у меня другой вопрос – а будет ли этот турнир вообще?! Если Вашингтон отменили, Мадрид отменили, могут через десять дней и US Open тоже отменить. Ведь ситуация с коронавирусом в США до сих пор нестабильная. Никто не застрахован от заболевания. В кулуарах в самом начале пандемии вообще ходило негласное предложение, что если десять процентов спортсменов из первых 300 не играют, то турнир не состоится. Такое решение не основывается на каких-то официальных документах, но на него стоит обращать внимание.

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— До сих пор границы России закрыты. Не все российские теннисистки смогли попасть на турнир в Палермо. Есть ли для них выход?

— Мы как раз сейчас решаем этот вопрос. Например, у нас Кузнецова пока тренируется здесь, и ей надо пригласить сюда тренера. А он испанец. Как его ввезти в страну? Сейчас в Чехию должна улетать Кудерметова с тренером Демёхиным, наш капитан женской сборной Игорь Андреев туда отправляется. А как им вылетать? Их же нужно посадить на рейс, а самолёты не летают. Приходится через министра спорта выходить на Голикову. Идёт очень плотный и долгий процесс, и ситуация день ото дня меняется. Золотую середину с очками найти очень сложно. Если их не давать, то что делать с Олимпиадой? А если давать – значит решение играть или не играть будет на самом спортсмене. Кому нужны очки, тот будет прорываться на турниры. Австралия вообще закрыта, значит, их спортсмены не могут вылететь. Почему австралийцы должны страдать только из-за того, что они не могут вылететь? ATP и WTA решают вопросы, но при любом варианте будут довольные и нет.

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— Теннисисты подняли вопрос по поводу медицинской страховки членов команды во время US Open. Пока даже не могут сказать игрокам, сколько человек из их команды застрахуют.

— Организаторов можно понять. Тут лимитировано всё. Например, у Джоковича обслуживающий персонал в пять-шесть человек. Всех он их взять не может, потому что такое число людей сейчас никуда не пропустят. Вопрос из серии золотой середины, которую найти сейчас невозможно. Да и застраховать всех нереально, любой лишний человек – лишнее передвижение по всему стадиону. Взять, например, Кубок Кремля. В этом году женский и мужской турниры пройдут не одновременно, а один за другим, чтобы уменьшить число людей, даже если брать только спортсменов. И мы понимаем, что члены команды теннисиста будут вынуждены блуждать по территории, в отличие от зрителей, которые сидят на трибуне через одного. И вот с блужданием членов команды возможность заразиться возрастает в пять-шесть раз.

— Вообще это справедливо – запирать людей в «пузырь» и не выпускать их оттуда несколько недель?

— Справедливости в содержании теннисистов на US Open будет вообще мало, но здоровье важнее. С одной стороны, решения кажутся абсурдными, но лучшего никто не предложил. Рассуждать о правильности или нет не приходится. Повторюсь, каждую неделю что-то обсуждают, все что-то предлагают. Кто виноват, что мы не в ЕС и не можем долететь? Сейчас идёт, например, турнир в Палермо, около 48% участников не могли прилететь, и их решили всех впустить, минуя карантинные меры. А так надо было бы закрывать турнир. Правильно это или неправильно? Как тут решить?