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Гауфф: Федерер победит меня из-за мастерства, а не только потому, что я девушка

Гауфф: Федерер победит меня из-за мастерства, а не только потому, что я девушка
Теннис / WTA 0

16-летняя американка Кори Гауфф в TikTok ответила пользователю, который сказал, что ей ни в коем случае не удастся обыграть парня в теннис.

«Если думаете, что вы лучше меня только потому, что вы — парень, а я — девушка, то это не имеет никакого смысла. Возьмём, к примеру, Роджеру Федерера. Если Роджер Федерер скажет, что может победить меня, он 100% может это сделать. Он может так говорить, потому что уровень его мастерства и игра в целом лучше моей. Но если говорить, что меня можно обыграть только потому, что я — девушка, это глупо.

Если думаете, что уровень вашего мастерства лучше моего, я уважаю это. Мы выйдем на корт и будем соревноваться. Но не стоит так говорить только потому, что я — девушка", — сказала Гауфф в видеообращении.

16-летняя Гауфф отреагировала на победу в матче с Соболенко в Лексингтоне
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