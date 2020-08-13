Новак Джокович подтвердил, что сыграет на «Мастерсе» в Нью-Йорке и на US Open
17-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович подтвердил участие в «Мастерсе» Western & Southern Open, который в этом году из-за пандемии коронавируса пройдёт не в Цинциннати, а в Нью-Йорке. Первая ракетка мира также сыграет на Открытом чемпионате США.
«Я рад подтвердить, что сыграю на „Мастерсе“ в Нью-Йорке и на US Open в этом году. Это было непростое решение, учитывая все препятствия и трудности со многих сторон, но перспектива выступать вновь воодушевляет меня. Скоро увидимся, Нью-Йорк», — написал Джокович в своём «инстаграме».
Ранее стало известно, что Новак вошёл в предварительный состав участников парных соревнований на турнире Western & Southern Open. Его партнёром будет соотечественник Филип Краинович.
Пары Рублёв/Хачанов и Джокович/Краинович заявились на «Мастерс» в Нью-Йорке
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