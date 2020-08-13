Новак Джокович подтвердил, что сыграет на «Мастерсе» в Нью-Йорке и на US Open

17-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович подтвердил участие в «Мастерсе» Western & Southern Open, который в этом году из-за пандемии коронавируса пройдёт не в Цинциннати, а в Нью-Йорке. Первая ракетка мира также сыграет на Открытом чемпионате США.

«Я рад подтвердить, что сыграю на „Мастерсе“ в Нью-Йорке и на US Open в этом году. Это было непростое решение, учитывая все препятствия и трудности со многих сторон, но перспектива выступать вновь воодушевляет меня. Скоро увидимся, Нью-Йорк», — написал Джокович в своём «инстаграме».

Ранее стало известно, что Новак вошёл в предварительный состав участников парных соревнований на турнире Western & Southern Open. Его партнёром будет соотечественник Филип Краинович.