Карен Хачанов сыграет на «Мастерсе» в Нью-Йорке и на US Open

Российский теннисист Карен Хачанов подтвердил, что сыграет на Western & Southern Open, который в этом году из-за пандемии коронавируса пройдёт не в Цинциннати, а в Нью-Йорке. Уроженец Москвы также выступит на Открытом чемпионате США.

«Рад сообщить, что сыграю в американском туре в Нью-Йорке и на US Open. Это решение мы приняли вместе с командой, осознавая всю ответственность и возможные риски. Понимаю, что вирус никуда не делся, а в некоторых странах сохраняется тяжёлая ситуация, но я спустя пять месяцев возвращаюсь к соревнованиям.



Спасибо организаторам турниров, которые делают всё возможное для возвращения тенниса. Уверен, у нас всё получится и всё пройдёт успешно и безопасно! Все мы ужасно соскучились по теннису, так что увидимся в Нью-Йорке», — написал Хачанов в своём «инстаграме».