Видеообзор матча Серена Уильямс — Винус Уильямс в Лексингтоне

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс, посеянная на турнире в Лексингтоне (США) под первым номером, пробилась в четвертьфинал, обыграв сестру Винус со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 21 минуту. Девятая ракетка мира Серена сделала 14 эйсов и допустила пять двойных ошибок. Винус, занимающая 67-ю строчку в рейтинге WTA, шесть раз подала навылет и допустила восемь двойных ошибок.

Соперницей Уильямс в четвертьфинале будет соотечественница Шелби Роджерс. Турнир в Лексингтоне проходит с 10 по 16 августа. Призовой фонд турнира составляет $ 202 тыс. Сезон WTA-тура был остановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновился в начале августа турниром в Палермо (Италия).