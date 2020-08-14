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Виктория Азаренко: я не уверена, хочу ли на самом деле отправиться на US Open

Виктория Азаренко: я не уверена, хочу ли на самом деле отправиться на US Open
Теннис / WTA 0

Бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко призналась, что у неё остаются сомнения по поводу участия в Открытом чемпионате США.

«Если честно, после всех этих переговоров, правил и ограничений я была озадачена. Хорошо, что такие меры принимаются для нашей защиты, но в то же время я не уверена, хочу ли на самом деле отправиться туда. Адаптироваться будет нелегко», — приводит слова Азаренко Ubitennis.

Вчера, 13 августа, стало известно, что от участия в US Open отказалась действующая чемпионка канадка Бьянка Андрееску. Старт турнира запланирован на 31 августа.

Сезон WTA-тура был остановлен в марте из-за пандемии коронавируса и возобновился в начале августа турниром в Палермо (Италия).

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