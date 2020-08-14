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Халеп отдала сопернице всего два гейма в четвертьфинальном матче турнира в Праге

Халеп отдала сопернице всего два гейма в четвертьфинальном матче турнира в Праге
Теннис / WTA 0

Румынская теннисистка Симона Халеп уверенно пробилась в 1/2 финала соревнований категории International в Праге (Чехия). Первая сеяная обыграла представительницу Польши Магдалену Фрех — 6:2, 6:0.

Продолжительность матча составила 1 час. Халеп дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету её соперницы ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в решающий матч соревнований с призовым фондом $ 202 250 Халеп поспорит с победительницей матча Ирина Бегу (Румыния) — Сара Соррибес-Тормо (Испания). В параллельном полуфинале встретятся бельгийка Элисе Мертенс и чешка Кристина Плишкова.

Действующей чемпионкой турнира в Праге является представительница Швейцарии Хиль Белен Тайхман.

Прага. 1/4 финала
14 августа 2020, пятница. 15:55 МСК
Симона Халеп
2
Румыния
Симона Халеп
С. Халеп
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		0  
         
Магдалена Фрех
174
Польша
Магдалена Фрех
М. Фрех
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Новости. Теннис
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