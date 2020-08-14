Халеп отдала сопернице всего два гейма в четвертьфинальном матче турнира в Праге
Румынская теннисистка Симона Халеп уверенно пробилась в 1/2 финала соревнований категории International в Праге (Чехия). Первая сеяная обыграла представительницу Польши Магдалену Фрех — 6:2, 6:0.
Продолжительность матча составила 1 час. Халеп дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 12. На счету её соперницы ни одного эйса, 5 двойных ошибок и 1 брейк.
За выход в решающий матч соревнований с призовым фондом $ 202 250 Халеп поспорит с победительницей матча Ирина Бегу (Румыния) — Сара Соррибес-Тормо (Испания). В параллельном полуфинале встретятся бельгийка Элисе Мертенс и чешка Кристина Плишкова.
Действующей чемпионкой турнира в Праге является представительница Швейцарии Хиль Белен Тайхман.
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