Надаль, Джокович и Тим квалифицировались на Итоговый турнир ATP

Испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович и австриец Доминик Тим гарантировали себе участие в Итоговом турнире АТР, который пройдёт в Лондоне (Великобритания). Теннисисты набрали необходимое количество очков для попадания в топ-8 игроков по итогам текущего сезона.



Другими претендентами на попадание на ATP Finals являются Роджер Федерер (Швейцария, досрочно завершил сезон), Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Гаэль Монфис (Франция), Маттео Берреттини (Италия), Давид Гоффен (Бельгия), Фабио Фоньини (Италия).



Также стала известна первая пара, которая сыграет на ATP Finals, — ими стали действующие чемпионы Открытого чемпионата Австралии Раджив Рам (США) и Джо Солсбери (Великобритания).



Итоговый турнир АТР, действующим победителем которого является Циципас, пройдёт с 15 по 22 ноября.