Источник: Итоговый турнир АТР пройдёт при закрытых трибунах

Матчи Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания) пройдут без зрителей, сообщает Sky Sports. По информации издания, стадионы если и будут заполнены, то лишь частично, да и то в случае соответствующего распоряжения британских властей.



Сегодня стало известно о досрочной квалификации на ATP Finals трёх игроков — Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Доминика Тима.



Другими претендентами на попадание на ATP Finals являются Роджер Федерер (Швейцария, досрочно завершил сезон), Даниил Медведев (Россия), Стефанос Циципас (Греция), Александр Зверев (Германия), Гаэль Монфис (Франция), Маттео Берреттини (Италия), Давид Гоффен (Бельгия), Фабио Фоньини (Италия).



Определилась и первая пара, которая сыграет на ATP Finals. Это действующие чемпионы Открытого чемпионата Австралии Раджив Рам (США) и Джо Солсбери (Великобритания).



Итоговый турнир АТР, действующим победителем которого является Циципас, пройдёт с 15 по 22 ноября.