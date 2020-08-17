Давид Феррер не полетит с Александром Зверевым в Нью-Йорк

Бывший испанский теннисист Давид Феррер, ставший тренером седьмой ракетки мира немца Александра Зверева, не будет сопровождать подопечного на предстоящих турнирах в США, сообщает ABC. Они будут работать вместе на турнирах в Риме, на «Ролан Гаррос», на соревнованиях в Париже и на Итоговом чемпионате ATP, если Зверев квалифицируется на этот турнир.

В начале июля стало известно, что сотрудничество между Александром и Давидом будет носить пробный характер.

Давид Феррер — бывшая третья ракетка мира, победитель 27 турниров ATP в одиночном разряде, а также финалист одного турнира «Большого шлема» («Ролан Гаррос»—2013), финалист Итогового турнира ATP в одиночном разряде и трёхкратный обладатель Кубка Дэвиса.