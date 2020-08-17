Давид Феррер не полетит с Александром Зверевым в Нью-Йорк
Бывший испанский теннисист Давид Феррер, ставший тренером седьмой ракетки мира немца Александра Зверева, не будет сопровождать подопечного на предстоящих турнирах в США, сообщает ABC. Они будут работать вместе на турнирах в Риме, на «Ролан Гаррос», на соревнованиях в Париже и на Итоговом чемпионате ATP, если Зверев квалифицируется на этот турнир.
В начале июля стало известно, что сотрудничество между Александром и Давидом будет носить пробный характер.
Давид Феррер — бывшая третья ракетка мира, победитель 27 турниров ATP в одиночном разряде, а также финалист одного турнира «Большого шлема» («Ролан Гаррос»—2013), финалист Итогового турнира ATP в одиночном разряде и трёхкратный обладатель Кубка Дэвиса.
Александр Зверев: наконец-то я нашёл того, кто меня слушает
- 17 августа 2020
-
12:57
-
11:59
-
10:43
-
10:30
-
09:05
-
09:00
-
02:01
-
00:39
- 16 августа 2020
-
23:10
-
21:58
-
21:12
-
20:42
-
19:55
-
18:23
-
18:12
-
17:02
-
16:41
-
16:13
-
15:13
-
14:39
-
13:28
-
12:55
-
12:36
-
10:42
-
10:30
-
09:32
-
00:17
- 15 августа 2020
-
22:58
-
21:36
-
21:04
-
19:45
-
18:40
-
16:11
-
15:21
-
14:09
Партнерский контент