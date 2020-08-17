Гарбинье Мугуруса снялась с «Мастерса» в Цинциннати, но рассчитывает сыграть на US Open

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса снялась с турнира серии «Мастерс» Western & Sothern Open, который традиционно проходит в Цинциннати, но в 2020 году был перенесён в Нью-Йорк. Мугуруса призналась, что испытывает дискомфорт в ноге. Тем не менее испанка надеется выступить на US Open, который состоится после «Мастерса».

«После рекомендаций медиков решила сняться с Western & Southern Open из-за дискомфорта в лодыжке левой ноги. Надеюсь, мне станет лучше и у меня будет возможность сыграть на US Open. Я действительно хочу вернуться и вновь играть, хочу сделать это в Нью-Йорке. Знаю, WTA и USTA предприняли колоссальные усилия, чтобы организовать для нас турнир. Буду упорно работать, чтобы подготовиться», — написала Мугуруса в «Твиттере».