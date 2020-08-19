Кузнецова и Кудерметова вошли в заявку турнира в Стамбуле

Стал известен состав участниц турнира WTA в Стамбуле (Турция), который пройдёт с 8 по 13 сентября, сообщается в «твиттере» Dodikan.

В заявку включены: россиянки Светлана Кузнецова, Вероника Кудерметова, бельгийка Элисе Мертенс, представительница Казахстана Юлия Путинцева, француженки Кристина Младенович и Каролин Гарсия, румынка Сорана Кырстя, а также Анастасия Севастова и Елена Остапенко из Латвии.

В квалификации планируется участие россиянок Варвары Грачёвой и Виталии Дьяченко.

В 2019 году победительницей соревнований в Стамбуле стала хорватская теннисистка Петра Мартич. В финале шестая сеяная обыграла Маркету Вондроушову из Чехии со счётом 1:6, 6:4, 6:1. Соревнования в WTA-туре, прерванные в марте в связи с пандемией коронавируса, возобновились в начале августа турниром в Палермо (Италия).