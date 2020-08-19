Стали известны подробности устройства «пузыря» на US Open

Журналист Associated Press Ховард Фендрич в своём «твиттере» рассказал об устройстве так называемого «пузыря» на US Open — зоны, где созданы особые меры безопасности для нераспространения коронавируса.

«Восемь игроков арендуют частные дома и не будут жить в гостиницах. 40 «послов социального дистанцирования» будут следить за наличием масок у игроков на арене и другими вещами. USTA закупила 500 тысяч масок. Зафиксирован один положительный тест.

Раздевалки на арене Артура Эша обычно готовы вместить 300 человек, теперь — не больше 30 игроков одновременно (без тренеров/физиотерапевтов) примерно за 15 минут. 64 сеяных в одиночном разряде получат люксы арены в качестве личных лож. Тренировочные/массажные столы — на открытом воздухе. Место приёма пищи для игроков: обычно вмещают 300 человек, теперь — не больше 50", — написал журналист.