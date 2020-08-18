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Директор US Open назвала жизнь в «пузыре» «Проектом Манхэттен»

Директор US Open назвала жизнь в «пузыре» «Проектом Манхэттен»
Теннис / ATP 0

Директор Открытого чемпионата США по теннису Стэйси Аллестер рассказала о жизни игроков в так называемом пузыре — зоне, где созданы особые меры безопасности для нераспространения коронавируса.

«Мы назвали это «Проектом Манхэттен». Вы не можете поехать на Манхэттен, но мы привезём его к вам», — цитирует Аллестер журналист Кристофер Клэри.

«Проект Манхэттен» — кодовое название проекта армии США. Под этим названием США разрабатывало ядерное оружие. В результате реализации проекта США сбросили атомные бомбы на Хирасиму и Нагасаки во время Второй мировой войны.

Ранее стало известно, что в «пузыре» результат одного из тестов был положительным. При этом организаторы подчеркнули, что коронавирусом заразился не один из игроков.

В закрытом пузыре US Open обнаружили заражение коронавирусом
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