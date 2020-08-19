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Аслан Карацев победил Эрнеста Гулбиса и вышел в четвертьфинал турнира в Праге

Аслан Карацев победил Эрнеста Гулбиса и вышел в четвертьфинал турнира в Праге
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Аслан Карацев пробился в четвертьфинал турнира серии «челленджер» в Праге (Чехия). В матче 1/8 финала он обыграл представителя Латвии Эрнеста Гулбиса, посеянного под 14-м номером, со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 17 минут.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом € 137 560 Карацев, занимающий 263-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с победителем матча Генри Лааксонен (Швейцария, 7) — Янник Маден (Германия, 10).

Ранее из борьбы выбыли россияне Роман Сафиуллин, Алексей Ватутин, Евгений Карловский и Андрей Кузнецов. Под первым номером на челленджере в Праге посеян трёхкратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Стэн Вавринка. Соревнования в столице Чехии завершатся 22 августа.

Прага-чел.. 3-й круг
19 августа 2020, среда. 13:10 МСК
Эрнест Гулбис
Латвия
Эрнест Гулбис
Э. Гулбис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Аслан Карацев
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
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