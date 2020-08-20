Елена Веснина: весной планировала вернуться в спорт, но пандемия изменила планы

Олимпийская чемпионка российская теннисистка Елена Веснина сообщила о планах возобновить выступления. Она не выходила на корт с июня 2018 года. В ноябре 2015-го теннисистка вышла замуж за бизнесмена Павла Табунцова. 20 ноября 2018 года Елена родила дочь.
«Сейчас теннис занимает немного меньше времени в моей жизни, потому что недавно я стала мамой и всё своё время посвящаю ребёнку. Но в теннис играю и планировала весной вернуться в профессиональный спорт, однако пандемия изменила планы. Надеюсь, в следующем году ситуация изменится», — цитирует Веснину Elle.
Елена также рассказала, чем ей пришлось пожертвовать ради спортивной карьеры.
«Общением с родными: каждую неделю — новый турнир, новая страна или даже континент. Разговоров по телефону и скайпу, конечно, недостаточно. В школе жертвовала общением с одноклассниками: когда они шли тусоваться, я шла на тренировку. Не могла позволить себе расслабиться, гулять допоздна», — сказала Веснина.
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