Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 59. Прямая трансляция
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Ястремская сыграла в «пузыре» US Open в теннис и бильярд ногами

Ястремская сыграла в «пузыре» US Open в теннис и бильярд ногами
Теннис / US Open 2020 0

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поразвлекалась во время подготовки к «Мастерсу» в Цинциннати и Открытому чемпионату США. На своей странице в «Инстаграме» она опубликовала видео, как играет ногами в теннис и бильярд.

Действие происходит в «пузыре» — на изолированной территории, где теннисисты проведут всё время до окончания US Open.

20-летняя Ястремская — 25-я ракетка мира. В текущем сезоне провела 15 матчей, в 10 из которых одержала победу. В 2019 году Даяна выиграла два турнира категории WTA — в Страсбурге и Хуа-Хине.

Ранее украинка ответила, были ли у неё когда-либо отношения с тренером. В начале года в СМИ активно муссировалась информация о романе уроженки Одессы с наставником — Сашей Бажиным.

Даяна Ястремская представила свою вторую песню «Любимый трек»
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020