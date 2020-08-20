Ястремская сыграла в «пузыре» US Open в теннис и бильярд ногами

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поразвлекалась во время подготовки к «Мастерсу» в Цинциннати и Открытому чемпионату США. На своей странице в «Инстаграме» она опубликовала видео, как играет ногами в теннис и бильярд.

Действие происходит в «пузыре» — на изолированной территории, где теннисисты проведут всё время до окончания US Open.

20-летняя Ястремская — 25-я ракетка мира. В текущем сезоне провела 15 матчей, в 10 из которых одержала победу. В 2019 году Даяна выиграла два турнира категории WTA — в Страсбурге и Хуа-Хине.



Ранее украинка ответила, были ли у неё когда-либо отношения с тренером. В начале года в СМИ активно муссировалась информация о романе уроженки Одессы с наставником — Сашей Бажиным.