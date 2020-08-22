Карацев и Габашвили сыграют на втором турнире серии «Челленджер» в Праге

Сразу по окончании первого турнира серии «Челленджер» в Праге (Чехия) стартовали вторые аналогичные соревнования. Первый номер посева вновь получил швейцарец Стэн Вавринка, ставший победителем первого турнира. В основной сетке были заявлены пятеро россиян: финалист первого турнира Аслан Карацев, Теймураз Габашвили, Роман Сафиуллин, Евгений Карловский и Алексей Ватутин.
Отметим, что последние трое уже завершили выступления, проиграв в стартовых матчах. Сафиуллин уступил французу Уго Гренье со счётом 4:6, 6:7, Карловский проиграл португальцу Фредерико-Феррейре Силве – 2:6, 5:7, Ватутин потерпел поражение от обладателя уайлд-кард чеха Йонаша Форейтека – 4:6, 2:6.
Габашвили в матче первого круга встретится с вышедшим из квалификации чехом Мареком Генгелем, а Карацев сыграет с французом Энзо Куако.
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