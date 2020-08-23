Маррей вышел во второй круг «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Тиафо

Экс первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей, получивший уайлд-кард от организаторов, успешно стартовал на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати, который из-за пандемии коронавируса проходит в Нью-Йорке. В стартовом матче Маррей оказался сильнее другого обладателя специального приглашения, американца Фрэнсиса Тиафо, одержав победу со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.
Мррей 8 раз подал на вылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Тиафо подал 4 эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал один брейк. Соперники впервые встречались друг с другом в официальных матчах.
За выход в третий круг «Мастерса» в Цинциннати Маррей сыграет с пятой ракеткой турнира – Александром Зверевым из Германии.
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