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Маррей вышел во второй круг «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Тиафо

Маррей вышел во второй круг «Мастерса» в Цинциннати, обыграв Тиафо
Теннис / ATP 0

Экс первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей, получивший уайлд-кард от организаторов, успешно стартовал на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати, который из-за пандемии коронавируса проходит в Нью-Йорке. В стартовом матче Маррей оказался сильнее другого обладателя специального приглашения, американца Фрэнсиса Тиафо, одержав победу со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 30 минут.

Мррей 8 раз подал на вылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 5. Тиафо подал 4 эйса, дважды ошибся на подаче и реализовал один брейк. Соперники впервые встречались друг с другом в официальных матчах.

За выход в третий круг «Мастерса» в Цинциннати Маррей сыграет с пятой ракеткой турнира – Александром Зверевым из Германии.

Цинциннати/Нью-Йорк (м). 1-й круг
22 августа 2020, суббота. 21:35 МСК
Фрэнсис Тиафо
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 1
7 8 		3 6
         
Энди Маррей
Великобритания
Энди Маррей
Э. Маррей
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