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Источник: Дмитрий Турсунов подал на развод с женой

Источник: Дмитрий Турсунов подал на развод с женой
Теннис / ATP 0

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов подал на развод со своей супругой Адель, сообщается на телеграм-канале Mash. Осенью прошлого года они стали родителями. Ребёнок родился в США.

Адель ранее сообщила о расставании в своём «инстаграме», но затем закрыла страницу.

Турсунов — победитель 14 турниров ATP (семь — в одиночном разряде), обладатель Кубка Дэвиса (2006) и Кубка Хопмана (2007).

Дмитрий является тренером белорусской теннисистки Арины Соболенко. Под руководством уроженца Москвы 22-летняя теннисистка добилась основных успехов в карьере, однако по ходу прошлого сезона в её отношениях с Дмитрием периодически возникала напряжённость. Турсунов несколько раз покидал её команду, но через некоторое время возвращался.

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