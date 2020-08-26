Мартина Навратилова: у Серены Уильямс отличные шансы на рекорд на US Open 2020

Легендарная теннисистка Мартина Навратилова выразила мнение, что на US Open 2020 у американки Серены Уильямс будет отличный шанс сравняться с рекордом Маргарет Корт, завоевав 24-й титул на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде.
Серена дошла до четырёх финалов на крупных турнирах, вернувшись на корт после рождения дочери, но ни разу не выиграла, в том числе и на US Open. Однако из-за пандемии коронавируса шесть спортсменок из топ-10 отказались ехать в Нью-Йорк, что значительно повышает шансы американки.
«Думаю, Серена стремится к этому рекорду. У неё отличные шансы на US Open, который пропускают многие сильнейшие игроки. Но ей нравится подпитываться энергией зрителей, а этого как раз и не будет. Думаю, это обстоятельство уравняет шансы сильнейших и игроков с более низким рейтингом», — приводит слова Навратиловой Forbes.
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