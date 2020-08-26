Серена Уильямс — о матче с Марией Саккари: это как встречаться с отстойным парнем

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала поражение в матче третьего круга турнира в Нью-Йорке с представительницей Греции Марией Саккари со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 1:6.
«Это было нелегко. Я должна была выиграть этот матч. У меня нет никаких оправданий. Пришлось непросто, но у меня было так много возможностей выиграть этот поединок. Мне нужно подумать, как начать вновь выигрывать такие матчи. Если честно, оправданий быть не может.
У меня начались судороги, но я не должна была оказываться в такой ситуации. Не думаю, что психологически становится легче, когда понимаешь, что матч уже закончен, ты выиграла, а потом ощущаешь, что ноги устали, а потом они устают ещё больше.
Я сама поставила себя в такую ситуацию. Это как встречаться с отстойным парнем. Это именно то, что я делала в этом матче. Я должна была избавиться от этого парня. В этом нет никакого смысла. Я расстроена", — цитирует Уильямс официальный сайт тура.
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