Нисикори снялся с US Open. В основной сетке его заменил россиянин Кузнецов
Японский теннисист Кей Нисикори, чей результат теста на коронавирус дважды оказался положительным, официально снялся с Открытого чемпионата США, сообщается на странице соревнований в «Твиттере».
Его место в основной сетке займёт 29-летний россиянин Андрей Кузнецов, который вернулся в АТР-тур по защищённому рейтингу.
Первый матч с января 2018 года Кузнецов провёл на челленджере в Праге, где на двух тай-брейках уступил представителю Нидерландов Таллону Грикспору — 6:7 (4:7), 6:7 (5:7). Во время перерыва в выступлениях бывшая 39-я ракетка мира залечивал травму тазобедренного сустава.
Нисикори почувствовал себя плохо ещё перед «Мастерсом» в Цинциннати, с которого снялся после того, как его первый тест на коронавирус оказался положительным.
Второй тест Нисикори на коронавирус оказался положительным
- 26 августа 2020
-
22:00
-
21:42
-
20:49
-
18:11
-
16:47
-
16:20
-
15:46
-
15:31
-
15:03
-
14:30
-
13:19
-
12:36
-
12:11
-
11:20
-
10:53
-
10:08
-
09:49
-
09:05
-
08:37
-
08:29
-
06:31
-
04:52
-
00:25
-
00:07
- 25 августа 2020
-
23:08
-
22:14
-
21:37
-
21:15
-
19:53
-
19:32
-
18:42
-
16:22
-
16:08
-
14:14
-
13:49
Партнерский контент