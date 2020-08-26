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Нисикори снялся с US Open. В основной сетке его заменил россиянин Кузнецов

Нисикори снялся с US Open. В основной сетке его заменил россиянин Кузнецов
Теннис / US Open 2020 0

Японский теннисист Кей Нисикори, чей результат теста на коронавирус дважды оказался положительным, официально снялся с Открытого чемпионата США, сообщается на странице соревнований в «Твиттере».
Его место в основной сетке займёт 29-летний россиянин Андрей Кузнецов, который вернулся в АТР-тур по защищённому рейтингу.

Первый матч с января 2018 года Кузнецов провёл на челленджере в Праге, где на двух тай-брейках уступил представителю Нидерландов Таллону Грикспору — 6:7 (4:7), 6:7 (5:7). Во время перерыва в выступлениях бывшая 39-я ракетка мира залечивал травму тазобедренного сустава.

Нисикори почувствовал себя плохо ещё перед «Мастерсом» в Цинциннати, с которого снялся после того, как его первый тест на коронавирус оказался положительным.

Второй тест Нисикори на коронавирус оказался положительным
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