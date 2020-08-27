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Раонич сыграет с Циципасом в полуфинале «Мастерса» в Нью-Йорке

Раонич сыграет с Циципасом в полуфинале «Мастерса» в Нью-Йорке
Теннис / ATP 0

Канадский теннисист Милош Раонич вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, который был перенесён в Нью-Йорк. На стадии четвертьфинала он обыграл серба Филипа Краиновича со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа 44 минуты. Раонич совершил 24 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта. На счету Краиновича 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта.

За выход в финал турнира Милош Раонич поспорит с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который в своём четвертьфинальном матче одержал победу над американцем Райлли Опелкой.

Во втором полуфинале сразятся серб Новак Джокович и Роберто Баутиста-Агут, представляющий Испанию.

Цинциннати/Нью-Йорк (м). 1/4 финала
27 августа 2020, четверг. 02:10 МСК
Милош Раонич
30
Канада
Милош Раонич
М. Раонич
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
4 		7 7 7
6 		6 2 5
         
Филип Краинович
32
Сербия
Филип Краинович
Ф. Краинович
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