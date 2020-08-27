Раонич сыграет с Циципасом в полуфинале «Мастерса» в Нью-Йорке

Канадский теннисист Милош Раонич вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, который был перенесён в Нью-Йорк. На стадии четвертьфинала он обыграл серба Филипа Краиновича со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа 44 минуты. Раонич совершил 24 эйса, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта. На счету Краиновича 5 эйсов, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта.

За выход в финал турнира Милош Раонич поспорит с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который в своём четвертьфинальном матче одержал победу над американцем Райлли Опелкой.

Во втором полуфинале сразятся серб Новак Джокович и Роберто Баутиста-Агут, представляющий Испанию.