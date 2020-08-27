Раонич призвал игроков из разных стран поддержать движение против неравенства в США

Канадский теннисист Милош Раонич считает, что всем участникам турнира в Нью-Йорке стоит поддержать протестующих, возмущённых действиями полицейских в городе Кеноше. Правоохранители несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.
ATP и WTA отменили матчи, запланированные в Нью-Йорке на 27 августа. Игры состоятся 28 августа. Японка Наоми Осака отказалась выходить на корт в полуфинале в знак протеста с действиями полиции.
«Многие из нас приехали из разных уголков мира, но мы приезжаем сюда, в США, чтобы играть каждый год. Наверное, здесь проходят около трети всех наших турниров? Треть всех крупных турниров проходят здесь. Мы должны поступать правильно, чтобы поддержать это движение в отношении неравенства и несправедливости», — приводит слова Раонича журналистка Рим Абуллейл в своём «твиттере».
- 27 августа 2020
-
11:02
-
10:34
-
09:41
-
09:26
-
09:14
-
08:58
-
08:40
-
06:57
-
06:46
-
05:15
-
03:55
-
01:48
-
00:36
-
00:17
- 26 августа 2020
-
23:56
-
22:32
-
22:00
-
21:42
-
20:49
-
18:11
-
16:47
-
16:20
-
15:46
-
15:31
-
15:03
-
14:30
-
13:19
-
12:36
-
12:11
-
11:20
-
10:53
-
10:08
-
09:49
-
09:05
-
08:37