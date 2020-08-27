Раонич призвал игроков из разных стран поддержать движение против неравенства в США

Канадский теннисист Милош Раонич считает, что всем участникам турнира в Нью-Йорке стоит поддержать протестующих, возмущённых действиями полицейских в городе Кеноше. Правоохранители несколько раз выстрелили в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

ATP и WTA отменили матчи, запланированные в Нью-Йорке на 27 августа. Игры состоятся 28 августа. Японка Наоми Осака отказалась выходить на корт в полуфинале в знак протеста с действиями полиции.

«Многие из нас приехали из разных уголков мира, но мы приезжаем сюда, в США, чтобы играть каждый год. Наверное, здесь проходят около трети всех наших турниров? Треть всех крупных турниров проходят здесь. Мы должны поступать правильно, чтобы поддержать это движение в отношении неравенства и несправедливости», — приводит слова Раонича журналистка Рим Абуллейл в своём «твиттере».