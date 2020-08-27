Билли Джин Кинг оценила поступок Наоми Осаки, отказавшейся играть из-за насилия полиции

Знаменитая американская теннисистка, бывшая первая ракетка мира Билли Джин Кинг прокомментировала решение двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» японки Наоми Осаки отказаться от выхода на корт в полуфинале турнира в Нью-Йорке из-за насилия полицейских.

В США вспыхнула новая волна протестов, вызванная действиями полицейских города Кеноша несколько раз выстреливших в спину 29-летнему афроамериканцу Джейкобу Блейку, когда он садился в автомобиль после того, как пытался разнять двух поссорившихся женщин.

«Смелый и впечатляющий поступок Наоми Осаки в поддержку протестного движения, которое распространяется в мире спорта. Завтра ей предстояло сыграть в полуфинале. Спортсмены используют свои платформы в благих целях — это очень много значит. Не молчите», — написала Кинг в своём «твиттере».

В полуфинале Осака должна была сыграть с бельгийкой Элисе Мертенс.