Джокович: Баутиста-Агут нашёл способ победить Медведева. Это знак чемпионов

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в четвертьфинальном матче «Мастерса» Western & Southern Open с представителем Германии Яном-Леннардом Штруффом со счётом 6:3, 6:1.
«Это было прекрасно. В первых паре геймов на своей подаче я был немного скован. Но после того как я сделал брейк, уже не оглядывался назад. Я действовал очень агрессивно, когда была такая возможность, и старался атаковать», — приводятся слова Джоковича на официальном сайте тура.
В полуфинале Новак сыграет с испанцем Роберто Баутиста-Агутом.
«Мы всегда ожидаем, что Роберто сыграет на определённом уровне. У него нечасто случаются резкие спады, он просто так не сдаётся. В матче с ним нужно самому зарабатывать очки. Он очень уверенно действует на задней линии. Роберто сумел найти способ победить Медведева. Это знак чемпионов», — сказал Джокович.
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