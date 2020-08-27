Херцог, Зиданшек и Вердаско снялись с US Open

Словенские теннисистки Полона Херцог и Тамара Зиданшек отказались от участия в Открытом чемпионате США 2020 года, сообщает официальный сайт соревнований. В основной сетке турнира их заменят бельгийка Янина Викмайер и украинка Ангелина Калинина.

Таким образом с турнира снялись уже 29 теннисисток, включая действующую чемпионку канадку Бьянку Андрееску. В прошлогоднем финале Бьянка победила американку Серену Уильямс.

Также стало известно, что в мужском одиночном разряде не сыграет испанец Фернандо Вердаско. В сетке US Open его заменит представитель Египта Мохамед Сафват. Турнир стартует 31 августа.

У мужчин от защиты титула отказался испанец Рафаэль Надаль. В Нью-Йорке также не сыграет 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер, досрочно завершивший сезон. В финале US Open 2019 года Надаль победил россиянина Даниила Медведева.