Херцог, Зиданшек и Вердаско снялись с US Open

Словенские теннисистки Полона Херцог и Тамара Зиданшек отказались от участия в Открытом чемпионате США 2020 года, сообщает официальный сайт соревнований. В основной сетке турнира их заменят бельгийка Янина Викмайер и украинка Ангелина Калинина.
Таким образом с турнира снялись уже 29 теннисисток, включая действующую чемпионку канадку Бьянку Андрееску. В прошлогоднем финале Бьянка победила американку Серену Уильямс.
Также стало известно, что в мужском одиночном разряде не сыграет испанец Фернандо Вердаско. В сетке US Open его заменит представитель Египта Мохамед Сафват. Турнир стартует 31 августа.
У мужчин от защиты титула отказался испанец Рафаэль Надаль. В Нью-Йорке также не сыграет 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер, досрочно завершивший сезон. В финале US Open 2019 года Надаль победил россиянина Даниила Медведева.
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