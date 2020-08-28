Стэн Вавринка снялся с турнира в Праге, Аслан Карацев без борьбы вышел в полуфинал
Трёхкратный победитель соревнований «Большого шлема» швейцарский теннисист Стэн Вавринка снялся с турнира серии «челленджер» в Праге (Чехия). Сегодня, 28 августа, лидер посева в четвертьфинале должен был сыграть с россиянином Асланом Карацевым.
Карацев без борьбы вышел в полуфинал, где сыграет с победителем поединка Дмитрий Попко (Казахстан, 16) — Артур Риндеркнех (Франция, 7).
Это второй подряд челленджер, который проходит в столице Чехии. На минувшей неделе Карацев дошёл до финала первого турнира, где уступил Вавринке. По итогам соревнований Аслан совершил рывок на 59 строчек и вошёл в топ-200 рейтинга ATP.
На старте второго турнира поражения потерпели россияне Теймураз Габашвили, Роман Сафиуллин, Евгений Карловский и Алексей Ватутин.
Карацев разгромил Гулбиса в 1/8 финала турнира в Праге и сыграет с Вавринкой
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