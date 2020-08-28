Гидо Пелья и Уго Дельен получат компенсацию за снятие с турнира в Нью-Йорке

Аргентинский теннисист Гидо Пелья и боливиец Уго Дельен получат компенсацию в связи с их снятием с турнира Western & Southern Open, который из-за пандемии коронавируса был перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк, сообщает журналист Лука Фиорино в своём «твиттере».

Пелья и Дельен были сняты с «Мастерса» и отправлены на двухнедельный карантин, несмотря на то что все пять их тестов на коронавирус показали отрицательный результат. Подозрительным оказался лишь тест физиотерапевта спортсменов Хуана Мануэля Галвана. Теннисисты общались с ним в ходе подготовки к «Мастерсу».

Пелья получит компенсацию в размере $ 24 560 (призовые за первый круг основной сетки), а Дельен — $ 6655 (призовые за первый раунд квалификации).