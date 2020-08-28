Гидо Пелья и Уго Дельен получат компенсацию за снятие с турнира в Нью-Йорке
Аргентинский теннисист Гидо Пелья и боливиец Уго Дельен получат компенсацию в связи с их снятием с турнира Western & Southern Open, который из-за пандемии коронавируса был перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк, сообщает журналист Лука Фиорино в своём «твиттере».
Пелья и Дельен были сняты с «Мастерса» и отправлены на двухнедельный карантин, несмотря на то что все пять их тестов на коронавирус показали отрицательный результат. Подозрительным оказался лишь тест физиотерапевта спортсменов Хуана Мануэля Галвана. Теннисисты общались с ним в ходе подготовки к «Мастерсу».
Пелья получит компенсацию в размере $ 24 560 (призовые за первый круг основной сетки), а Дельен — $ 6655 (призовые за первый раунд квалификации).
Шаповалов – о снятии Пельи и Дельена с «Мастерса»: нам нужно выступить против произвола
- 28 августа 2020
-
08:56
-
08:30
-
08:04
-
06:51
-
01:23
-
00:29
- 27 августа 2020
-
23:49
-
22:51
-
20:46
-
19:57
-
19:37
-
18:34
-
16:51
-
15:04
-
14:02
-
13:07
-
12:21
-
11:02
-
10:34
-
09:41
-
09:26
-
09:14
-
08:58
-
08:40
-
06:57
-
06:46
-
05:15
-
03:55
-
01:48
-
00:36
-
00:17
- 26 августа 2020
-
23:56
-
22:32
-
22:00
-
21:42
Партнерский контент