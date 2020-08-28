Эверт: приятно видеть, как Азаренко набирает свою настоящую чемпионскую форму

Американская теннисистка Крис Эверт, на счету которой 18 титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде, высказала мнение об успехах экс первой ракетки Виктории Азаренко из Беларуси на турнире категории Premier, который из-за угрозы распространения коронавируса был перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк.
«Со стороны наблюдая за борьбой и проблемами, которые были у Виктории Азаренко в последние пару лет, так приятно видеть, как сильно она играет и обретает свою настоящую чемпионскую форму на этой неделе…» — написала Эверт на своей странице в «Твиттере».
Азаренко вышла в финал турнира в Цинциннати, за 2 часа 18 минут одержав волевую победу над восьмой сеяной Йоханной Контой из Великобритании со счётом 4:6, 6:4, 6:1. За титул Азаренко сыграет с четвёртой сеяной Наоми Осакой.
Азаренко не играла в решающих матчах турниров WTA с апреля 2019, когда она дошла до финала турнира в Монтеррее. Последний из 20 титулов Виктория завоевала в апреле 2016 года в Майами.
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