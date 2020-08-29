Джокович о выходе в финал турнира в Цинциннати: очень странная игра, Роберто был лучше

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом в полуфинале серии «Мастерс» в Цинциннати, который был перенесён в Нью-Йорк. Матч продлился 3 часа и завершился победой сербского теннисиста со счётом 4:6, 6:4, 7:6 (7:0).

«Это была очень странная игра. Не знаю, как я выиграл. Если честно, Баутиста был лучшим игроком. Я просто не чувствовал себя хорошо на площадке, ни в своей игре, ни в своём теле, но каким-то образом мне удалось выйти в финал», — приводит слова Джоковича Mundo Deportivo.

В финале турнира Джокович сыграет с канадским теннисистом Милошем Раоничем, который в своём матче обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса. Общий призовой фонд турнира в Цинциннати составляет $4 674 780.