Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Новак Джокович выиграл 80-й титул в карьере, став победителем «Мастерса» в Цинциннати

Новак Джокович выиграл 80-й титул в карьере, став победителем «Мастерса» в Цинциннати
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира серии «Мастерс 1000», который из-за угрозы распространения коронавируса был перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк. В финальном матче соревнований Джокович нанёс поражение канадцу Милошу Раоничу со счётом 1:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась ровно 2 часа.

Джокович дважды подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. Раонич подал 10 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал три брейка.

Джокович одержал 11-ю победу над Раоничем в официальных матчах. Канадцу пока ни разу не удалось огорчить сербского теннисиста.

Джокович выиграл 80-й титул в карьере в одиночном разряде и третий — в сезоне-2020. Ранее он становился сильнейшим на Australian Open и на турнире в Дубае.

Цинциннати/Нью-Йорк (м). Финал
29 августа 2020, суббота. 20:15 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		6 6
6 		3 4
         
Милош Раонич
30
Канада
Милош Раонич
М. Раонич
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020