Новак Джокович выиграл 80-й титул в карьере, став победителем «Мастерса» в Цинциннати

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира серии «Мастерс 1000», который из-за угрозы распространения коронавируса был перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк. В финальном матче соревнований Джокович нанёс поражение канадцу Милошу Раоничу со счётом 1:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась ровно 2 часа.
Джокович дважды подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. Раонич подал 10 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал три брейка.
Джокович одержал 11-ю победу над Раоничем в официальных матчах. Канадцу пока ни разу не удалось огорчить сербского теннисиста.
Джокович выиграл 80-й титул в карьере в одиночном разряде и третий — в сезоне-2020. Ранее он становился сильнейшим на Australian Open и на турнире в Дубае.
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