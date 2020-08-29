Новак Джокович выиграл 80-й титул в карьере, став победителем «Мастерса» в Цинциннати

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал победителем турнира серии «Мастерс 1000», который из-за угрозы распространения коронавируса был перенесён из Цинциннати в Нью-Йорк. В финальном матче соревнований Джокович нанёс поражение канадцу Милошу Раоничу со счётом 1:6, 6:3, 6:4. Встреча продолжалась ровно 2 часа.

Джокович дважды подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 5. Раонич подал 10 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал три брейка.

Джокович одержал 11-ю победу над Раоничем в официальных матчах. Канадцу пока ни разу не удалось огорчить сербского теннисиста.

Джокович выиграл 80-й титул в карьере в одиночном разряде и третий — в сезоне-2020. Ранее он становился сильнейшим на Australian Open и на турнире в Дубае.