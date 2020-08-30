Карацев обыграл Грикспора и со второй попытки выиграл турнир в Праге

Российский теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира серии «челленджер» в Праге (Чехия). В решающем матче соревнований он обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора — 6:4, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты.
Ранее поражения на турнире потерпели россияне Теймураз Габашвили, Роман Сафиуллин, Евгений Карловский и Алексей Ватутин.
Это второй подряд челленджер, который проходит в столице Чехии. На минувшей неделе Карацев также дошёл до финала, однако уступил швейцарцу Стэну Вавринке. По итогам соревнований Аслан совершил рывок на 59 строчек и вошёл в топ-200 рейтинга ATP. В результате сегодняшней победы он прибавит ещё 13 позиций и станет 140-м — в понедельник он обновит личный рекорд в рейтинге АТР.
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