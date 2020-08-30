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Карацев обыграл Грикспора и со второй попытки выиграл турнир в Праге

Карацев обыграл Грикспора и со второй попытки выиграл турнир в Праге
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Аслан Карацев стал победителем турнира серии «челленджер» в Праге (Чехия). В решающем матче соревнований он обыграл представителя Нидерландов Таллона Грикспора — 6:4, 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 1 час 53 минуты.

Ранее поражения на турнире потерпели россияне Теймураз Габашвили, Роман Сафиуллин, Евгений Карловский и Алексей Ватутин.

Это второй подряд челленджер, который проходит в столице Чехии. На минувшей неделе Карацев также дошёл до финала, однако уступил швейцарцу Стэну Вавринке. По итогам соревнований Аслан совершил рывок на 59 строчек и вошёл в топ-200 рейтинга ATP. В результате сегодняшней победы он прибавит ещё 13 позиций и станет 140-м — в понедельник он обновит личный рекорд в рейтинге АТР.

Прага-2-чел.. Финал
30 августа 2020, воскресенье. 12:00 МСК
Аслан Карацев
194
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8  
4 		6 6  
         
Таллон Грикспор
173
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
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