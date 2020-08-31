Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Директор US Open: мы разрешили игрокам, контактировавшим с Пэром, участвовать в турнире

Директор US Open: мы разрешили игрокам, контактировавшим с Пэром, участвовать в турнире
Теннис / US Open 2020 0

Директор US Open Стэйси Алластер подтвердила, что все теннисисты, контактировавшие с заражённым коронавирусом французом Бенуа Пэром, будут допущены к участию в турнире.

«Мы отследили абсолютно все контакты и разрешили игрокам участвовать в турнире. Решение принято с учётом научных исследований и всех предоставленных фактов.

Если кто-то из них в итоге сдаст положительный тест, то только из-за контактов в «пузыре», они не контактируют с другими. Мы намерены регулярно всех тестировать. Даже в случае одного положительного теста, уверены, вирус не будет распространяться дальше, поскольку всё было просчитано и смоделировано», – приводит слова Алластер журналист Тумайни Карайол на своей странице в «Твиттере».

Пэр, заразившийся коронавирусом, контактировал с Медведевым и Младенович
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020