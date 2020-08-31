Директор US Open: мы разрешили игрокам, контактировавшим с Пэром, участвовать в турнире

Директор US Open Стэйси Алластер подтвердила, что все теннисисты, контактировавшие с заражённым коронавирусом французом Бенуа Пэром, будут допущены к участию в турнире.

«Мы отследили абсолютно все контакты и разрешили игрокам участвовать в турнире. Решение принято с учётом научных исследований и всех предоставленных фактов.

Если кто-то из них в итоге сдаст положительный тест, то только из-за контактов в «пузыре», они не контактируют с другими. Мы намерены регулярно всех тестировать. Даже в случае одного положительного теста, уверены, вирус не будет распространяться дальше, поскольку всё было просчитано и смоделировано», – приводит слова Алластер журналист Тумайни Карайол на своей странице в «Твиттере».