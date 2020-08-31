Пэр, заразившийся коронавирусом, контактировал с Медведевым и Младенович

Французский теннисист Бенуа Пэр назвал людей, с которыми он контактировал. Ранее стало известно, что тест француза на коронавирус оказался положительным.

По данным OpenCourt, в числе лиц, с которыми контактировал Пэр, был и россиянин Даниил Медведев. С ним Бенуа потренировался в Нью-Йорке.

Также Пэр контактировал с соотечественниками, включая Кристину Младенович. По данным источника, Младенович теперь запрещено посещать определённые зоны на территории комплекса. На корты она должна добираться на отдельном транспорте, а не на автобусе игроков.

Как утверждает Ноа Рубин, в общей сложности 11 игроков столкнулись с аналогичными ограничениями. Но их имена пока неизвестны.

Открытый чемпионат США стартует сегодня, 31 августа, и завершится 14 сентября. Действующий чемпион соревнований, Рафаэль Надаль, отказался от защиты титула.

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