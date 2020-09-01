Бенуа Пэр: не решаюсь сказать, что на самом деле происходит в этом фейковом пузыре

Французский теннисист Бенуа Пэр, заразившийся коронавирусом, рассказал о своём состоянии.

«Я в порядке, сейчас у меня нет симптомов… Не решаюсь сказать, что на самом деле происходит в этом фейковом пузыре», — написал Пэр в «сториз» своей страницы в «Инстаграме».

Пэр был изолирован не менее чем на 10 дней и снят с соревнований сразу после обнаружения коронавируса. Дополнительные ограничения были введены и до семи теннисистов, контактировавших с Пэром. Известно, что среди них французы Кристина Младенович и Эдуард Роже-Васслен, которые сами рассказали об это СМИ.

Младенович и Роже-Васслен подписали новый протокол ограничений, согласно которому им разрешено только играть на US Open, а всё остальное запрещено.