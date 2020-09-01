USTA упрекнула Бенуа Пэра в небрежном ношении маски

Теннисная ассоциация США (USTA) отреагировала на слова француза Бенуа Пэра, который остался недоволен организацией «пузыря» на US Open. Пэр, сдавший положительный тест на коронавирус, в своём «инстаграме» написал: «Не решаюсь сказать, что на самом деле происходит в этом фейковом «пузыре».

USTA в своём заявлении не назвала фамилию игрока, но заверила, что этот теннисист нарушил медицинский протокол, одобренный штатом Нью-Йорк. Игрок также был раскритикован за небрежное ношение маски, которая является обязательной на стадионе, за исключением времени приёма пищи, тренировок и матчей, сообщает L'Equipe.

Пэр был изолирован не менее чем на 10 дней и снят с Открытого чемпионата США сразу после обнаружения коронавируса.